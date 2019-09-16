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Тверской суд вынес приговор актёру Павлу Устинову. Он обвинялся в применении опасного для жизни насилия к омоновцу на акции 3 августа в Москве, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил признать Устинова виновным и назначить наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — огласил решение судья Криворучко.

По версии следствия, молодой человек принимал участие в несогласованной акции 3 августа, а при задержании оказал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа.

Суд начал и закончил рассматривать дело Устинова 12 сентября. Обвиняемый вину не признал, сказав, что в митинге не участвовал, а просто проходил мимо. Прокурор запрашивала для Устинова шесть лет колонии.

Ранее News.ru писал о том, что суд вынес приговор Константину Котову.