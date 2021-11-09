Суд продлил домашний арест фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве

Пресненский суд Москвы до 10 декабря продлил домашний арест работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления арбузом на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена постановлением Пресненского суда Москвы до 10 декабря, — рассказал собеседник агентства.

В начале сентября стало известно об отравлении семьи из четырёх человек на юго-востоке Москвы. Все они ели арбуз, купленный в «Магните». В результате скончались бабушка и её внучка. Впоследствии с Совхозной улицы были госпитализированы ещё около 10 человек.

Котов является сотрудником компании «Областной центр дезинфекции». Накануне отравления он проводил обработку магазина, где был куплен арбуз, от насекомых. Гендиректор организации Дмитрий Кутьев заявил, что Котов действовал согласно инструкции и ничего не нарушил.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Его обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Позднее дезинфектор из Екатеринбурга Александр Возжаев решил доказать невиновность своего коллеги. Он заявил, что специально отравил арбуз ядом от тараканов и съел его часть, чтобы проверить версию, что смерть двух человек наступила из-за попадания отравы на плод. По его словам, этим средством отравиться невозможно, потому что при попадании его на мякоть арбуз невозможно есть из-за горечи, а для летального исхода нужно выпить 100 граммов концентрата.