Суд отменил приговор устроившему ДТП блогеру Эварду Билу

Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била, который устроил аварию на Садовом кольце с пострадавшими. Дело передано на новое рассмотрение. Ранее прокуратура обжаловала приговор блогеру в виде ограничений свободы. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщил адвокат Сергей Жорин в своём официальном Telegram-канале.

Судебная коллегия по уголовным делам второго кассационного Суда частично удовлетворила кассационное представление прокурора столицы, – отметил юрист.

Он добавил, что дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. При этом, в ходе судебного заседания, представитель прокуратуры просил взять Била под стражу.

Ранее прокуратура обжаловала приговор Билу, посчитав его «чрезмерно мягким». Наказание блогера сводится к тому, что ему два года нельзя будет без согласия инспектора уходить из дома по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать. Также его на три года лишили водительских прав.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В результате серьёзно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

Сообщалось, что Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.