Суд отменил постановку чиновника Шестуна на учёт как склонного к побегу

Тверской областной суд признал незаконной постановку бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на профилактический учёт как склонного к побегу. Его больше не будут проверять каждые два часа, сообщает Sobesednik.ru. Представители тверского УФСИН не смогли объяснить постановку на профучёт, а лежащие в основе этого решения рапорты оказались оформленными задним числом.

Сам Шестун заявил, что свидетели якобы готовящегося побега отказались свидетельствовать в Бежецком межрайонном суде, сообщив о страхе за жизнь. Доносы же на него заключённые написали, чтобы получить условно-досрочное освобождение, отметил экс-чиновник.

Мы сказали с моим доверителем, что нет доказательств по данному делу. Единственные, кто может предоставлять доказательства по делу, — это администрация колонии. А мы не можем делать ни фото, ни видео. Шестун Александр Вячеславович лишён такой возможности. Получается абсурдная ситуация: только благодаря доказательствам, которые предоставляет административный ответчик, можно установить или опровергнуть юридически значимые обстоятельства. Но дело в том, что доказательства, которые они предоставили, опровергают их же доводы и показывают, что они нарушают свою же инструкцию, — рассказала адвокат экс-главы Людмила Сметанина.

При этом суд не удовлетворит другие требования Шестуна: признать неправомерными содержание в ШИЗО и дисциплинарные взыскания.

25 декабря 2020 года Александр Шестун был приговорён к 15 годам колонии. По версии следствия, с 2003 по 2018 год он создал 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он же выдавал им бюджетные кредиты и в итоге заполучил имущество на миллиарды рублей.