Суд обязал LG выплатить россиянке более 2 млн рублей за ущерб от пожара

https://static.news.ru/photo/cd6b924c-9c19-11ea-90a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люблинский суд Москвы вынес решение в пользу жительницы Москвы в её споре с LG Electronics Rus. Компания должна будет выплатить ей более 2 млн рублей.

Москвичка подала в суд на LG после того, как её квартира сгорела из-за неисправности умного холодильника. Экспертиза установила, что аппарат самостоятельно перешёл в режим аварийной работы, в результате чего от теплового выхлопа компрессора начался пожар в жилом помещении.

Суд постановил взыскать с компании 1,4 млн рублей в качестве компенсации ущерба, 60 тысяч — за моральный вред, а также 732 тысячи на основании закона о защите прав потребителей. Кроме того, LG придётся возместить москвичке судебные расходы.

Представители компании подали апелляцию на решение суда, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Екатеринбурга отсудила более полумиллиона рублей у государственного противотуберкулёзного диспансера Свердловской области за неправильное лечение. Женщине провели курс химиотерапии, в котором она на самом деле не нуждалась.