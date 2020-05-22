Суд обязал LG выплатить россиянке более 2 млн рублей за ущерб от пожара

Люблинский суд Москвы вынес решение в пользу жительницы Москвы в её споре с LG Electronics Rus. Компания должна будет выплатить ей более 2 млн рублей.
Москвичка подала в суд на LG после того, как её квартира сгорела из-за неисправности умного холодильника. Экспертиза установила, что аппарат самостоятельно перешёл в режим аварийной работы, в результате чего от теплового выхлопа компрессора начался пожар в жилом помещении.
Суд постановил взыскать с компании 1,4 млн рублей в качестве компенсации ущерба, 60 тысяч — за моральный вред, а также 732 тысячи на основании закона о защите прав потребителей. Кроме того, LG придётся возместить москвичке судебные расходы.
Представители компании подали апелляцию на решение суда,
Ранее NEWS.ru писал, что жительница Екатеринбурга отсудила более полумиллиона рублей у государственного противотуберкулёзного диспансера Свердловской области за неправильное лечение. Женщине провели курс химиотерапии, в котором она на самом деле не нуждалась.
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