Суд огласил приговор по иску Козловского к Бородину и ТАСС

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Данила Козловский

Районный суд города Москвы обязал общественника Виталия Бородина удалить со своего Telegram-канала порочащие сведения об актере Даниле Козловском и выплатить ему один рубль в качестве моральной компенсации. Иск артиста был удовлетворен частично, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. При этом судья не признал вину ТАСС по той же жалобе Козловского.

Суд возложил на Бородина Виталия Николаевича обязанность удалить из своего Telegram-канала, а также выпустить опровержение распространенных им о Д.В. Козловском, не соответствующих действительности, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию истца нижеперечисленных сведений, путем опубликования в Telegram-канале в форме сообщения о настоящем судебном решении под заголовком «Опровержение» с публикацией информации, — сообщили в суде.

Ранее Бородин заявлял, что собирается обжаловать решение суда. Он заявлял, что актер выиграл суд на основании экспертизы, обоснованность которой вызывает сомнения. Бородин подчеркнул, что продолжит судиться, чтобы доказать свою правоту, а также пригрозил эксперту Козловского уголовной ответственностью за написание заведомо ложного заключения, предусмотренной ст. 307 УК РФ.

В июле Данила Козловский через суд потребовал один рубль моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Бородин просил Генпрокуратуру проверить актера на дискредитацию армии, что Козловский счел клеветой в его адрес.