Суд арестовал второго обвиняемого в изнасиловании девушки в Петербурге

https://static.news.ru/photo/8b669412-83d8-11eb-b410-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приморский районный суд заключил под стражу Сергея Максименко, которому предъявлены обвинения в изнасиловании 16-летней девушки.

Суд избрал арест Максименко, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «а » ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Срок меры — 10 мая 2021-го, — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд не стал избирать меру пресечения третьему фигуранту дела, подозреваемому в насильственных действиях сексуального характера. Его задержали 11 марта.

Обвинение не предъявлялось. Суд следствию в избрании меры отказал, — цитирует РИА Новости сообщение объединённой пресс-службы судов.

Сообщение об изнасиловании поступило в полицию от матери пострадавшей. Она рассказала, что ночью 22 февраля трое парней изнасиловали девушку в квартире на Морском проспекте. Пострадавшую доставили в больницу с серьёзными травмами и ссадинами. Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

Как писал NEWS.ru, ранее оперативники сообщили, что так называемый тулунский маньяк с 1992-го, когда ему было 24 года, до момента задержания в январе 2019-го изнасиловал 27 женщин и совершил два убийства. Сперва фигурант подозревался в 11 изнасилованиях с 2001-го по 2012-й. Через шесть месяцев силовики выяснили, что он причастен ещё минимум к 13 преступлениям. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное заключение. В СУ СК РФ по Иркутской области отметили хладнокровность гражданина во время совершения злодеяний.