Суд арестовал уфимца, изнасиловавшего и ограбившего ребёнка

https://static.news.ru/photo/ede94e4c-30b6-11eb-8795-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителя Уфы, обвиняемого в растлении и ограблении мальчика, арестовали до 15 января. Злоумышленник отказался признавать свою вину и извиняться.

По данным следствия, 15 ноября 22-летний мужчина, одетый в женскую одежду, напал в подъезде одного из домов в Демском районе Уфы на несовершеннолетнего мальчика. Он изнасиловал его, отобрал деньги и мобильный телефон, после чего скрылся.

Отыскать злоумышленника смогли при помощи видео с камер наблюдения и составленного фоторобота. Против него завели уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабёж», сообщает телеканал «360».

По словам местных жителей, злоумышленник бродяжничал и часто заходил в подъезды погреться. Иногда он приходил в женской одежде. Сам обвиняемый своей вины не признал, а свою склонность к странным нарядам назвал ложью.

Как писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов обвиняют бывшего тренера спортивной школы в Подмосковье в изнасилованиях учениц, сообщила представитель местного СУ СК Ольга Врадий.

По данным ведомства, мужчина совершил не меньше 29 преступлений против половой неприкосновенности детей. Долгое время ученицы скрывали произошедшее с ними, однако в результате они сами обратились в органы правопорядка.