Тренер спортшколы под Москвой несколько лет насиловал учениц

https://static.news.ru/photo/0d34c52e-2a8b-11eb-9eb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют бывшего тренера спортивной школы в Подмосковье в изнасилованиях учениц, сообщила представитель местного СУ СК Ольга Врадий.

По данным ведомства, мужчина совершил не меньше 29 преступлений против половой неприкосновенности детей. Долгое время ученицы скрывали произошедшее с ними, однако в результате они сами обратились в органы правопорядка.

Следователи назначили генетические и психолого-сексолого-психиатрические экспертизы, а также провели допросы. Они собрали доказательства и передали дело в суд города Одинцово, говорится на сайте СК.

Ранее в Ленинградской области, как писал NEWS.ru, двое злоумышленников ворвались в дом к пенсионерке, избили и изнасиловали её по очереди.