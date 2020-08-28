Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» по подозрению в получении взятки

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Российские медики выявили ещё 4941 новых заражённых коронавирусом. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 985 346 человек. Из них в настоящее время активно болеют 163 938 человек.

Об этом сообщают в оперативном штабе по контролю над заболеванием. По данным на утро 29 августа, число выздоровевших в стране увеличилось до 804 383 человек, из них за последние сутки...