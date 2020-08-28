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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» по подозрению в получении взятки

11:16, 29 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хамовнический суд Москвы вынес решение об аресте гендиректора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова.

По словам пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе, они будут находиться под стражей два месяца, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, руководители «Мособлэнерго» за общее покровительство при заключении подрядных договоров получали деньги и иные материальные ценности, эквивалентные 15% стоимости контрактов. На выполнение работ допускались только подрядчики, аффилированные с Брижанем и Астаповым. Уровень жизни этих лиц явно не соответствовал их доходам.

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