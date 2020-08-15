Мишустин утвердил расширение перечня субсидируемых авиарейсов

https://static.news.ru/photo/00c08170-ded2-11ea-828e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, подразумевающее расширение списка субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов.

По данным пресс-службы кабмина, речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и рядом других городов.

Согласно документу, приоритетом на субсидии будут обладать компании, использующие современные российские самолёты.

Субсидированные билеты на перелёты можно приобрести по специальному сниженному тарифу, так как они освобождены от налога и сборов. Часть расходов на выполнение рейсов авиакомпаниям компенсирует государство. Также на некоторые рейсы можно приобрести билет по «плоскому тарифу» с фиксированной стоимостью, не зависящей от сезона и даты покупки.

Ранее NEWS.ru писал, что российская Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта сообщила о резком росте цен на авиационный керосин. С жалобой АЭВТ обратилась в Минтранс. Представители авиакомпаний настаивают на проверке обоснованности подорожания топлива.