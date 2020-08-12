Авиакомпании предупредили о подорожании билетов из-за роста цен на топливо

https://static.news.ru/photo/d1915a4a-dc2f-11ea-8a2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта сообщила о резком росте цен на авиационный керосин. С жалобой АЭВТ обратилась в Минтранс.

Представители авиакомпаний настаивают на проверке обоснованности подорожания топлива. По итогам проведённых тендеров стоимость топлива выросла по сравнению с июлем в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге на 62,1%, в Домодедово — на 33,4%, в Жуковском на 36%, в аэропорту Санкт-Петербурга — на 18%, Благовещенска — на 21,1%, Владивостока — на 20,4%, в Красноярске — на 48,6%, приводит данные ассоциация в обращении на своём сайте.

Резкий рост цен на топливо сводит на нет все принятые правительством меры по преодолению кризиса в период пандемии коронавируса. Подорожание топлива приведёт к удорожанию билетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское Министерство транспорта готово изменить правила субсидирования авиакомпаний, чтобы перевозчики смогли в полном объёме получить обещанную господдержку за потери, связанные с пандемией коронавируса. Предложения о правилах субсидирования согласовывались на фоне ситуации на рынке авиаперевозок, наблюдавшейся на тот момент.