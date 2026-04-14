Стыдно признать, как быстро готовлю эти вкусные маффины — не рецепт, а спасение

Секрет этих маффинов — в их обманчивой простоте и особой текстуре. Они не должны быть сухими и воздушными, как кексы. Их прелесть — во влажной плотной крошке и сюрпризе из тающего шоколада.

Что понадобится

200 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 180 мл молока, 80 г сливочного масла, 100 г шоколада, 2 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. ванильного экстракта, щепотка соли.

Как я готовлю

Масло растапливаю, остужаю. Муку с разрыхлителем просеиваю. Шоколад рублю, охлаждаю. Яйцо взбиваю с сахаром и солью, добавляю молоко, масло, ваниль.

Жидкую смесь выливаю в сухие ингредиенты, перемешиваю несколько раз. Вмешиваю шоколад. Раскладываю по формам на 2/3. Выпекаю при 180 °C 15–20 минут. Остужаю 10 минут в форме.

