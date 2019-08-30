https://static.news.ru/photo/41851982-cbf5-11e9-9d22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Филиал ВГТРК ГТРК

Студенты торгово-экономического колледжа в Уфе и их родители устроили столпотворение при заселении в общежитие.

Причиной тому послужило нововведение, инициатива которого принадлежит фельдшеру. Он потребовал прикладывать к комплекту документов, необходимых для заселения в общежитие, дополнительную копию паспорта студента.

О новом требовании стало известно ранним утром 31 августа. При этом копировальные услуги в выходные дни в городе предоставляются в большинстве своём не ранее чем с 10 часов утра по местному времени.

В результате, родители вперемешку со студентами отчаянно держат очередь, в то время, как их представители стоят в очереди для получения копии, — цитирует сообщение телекомпания « Башкортостан ».

Его автор отметил, что собравшиеся нервничают, некоторых студентов неразбериха довела до слёз.

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