Стилист назвал весенние тренды в одежде Стилист Лисовец: весной в тренде будут полностью джинсовые наряды

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Весной гардероб стоит пополнить яркими вещами, рассказал «Радио 1» стилист Влад Лисовец. По его словам, на данный момент в тренде полностью джинсовые наряды. Также он призвал носить вещи таких цветов, как красный, розовый и желтый. Эксперт подчеркнул, что образы весеннего сезона должны быть нарядными, тогда как спортивный стиль и грандж уже вышли из моды.

Добавьте в гардероб что-то более яркое. Нужно уйти наконец от черного и серого, добавить красный, розовый, желтые оттенки. Голубой цвет можно использовать в качестве джинсы. Можно сделать полностью джинсовый наряд — куртка, юбка, рубашка. Это сейчас абсолютный тренд, — отметил Лисовец.

Стилист посоветовал создать трендовый образ за счет небольшого каблука. Также в него можно добавить пиджак, который должен быть удлиненным, широким и немного приталенным. При этом женщины могут носить его как с джинсами, так и с юбками. Помимо того, эксперт порекомендовал добавить в гардероб сумку яркого цвета. Тех, кто хочет кардинальных изменений в образе, Лисовец призвал сменить прическу. По его словам, челка сейчас снова пользуется популярностью.

Лисовец ранее рассказал, что сексуальность станет главной чертой весеннего сезона, которая нарочито проявляется в фасонах, фактурах и даже порой грубых маскулинных атрибутах гардероба. По его словам, весной будут популярны образы из прозрачной ткани как в мини-вариациях, так и в максимальной длине в пол. Бельевая эстетика и прозрачность придадут женщинам откровенную сексуальность, но при этом длинный наряд не выставит ее напоказ.