Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 08:05

Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа

Как подобрать форму бровей Как подобрать форму бровей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Форма бровей играет ключевую роль в восприятии лица. Она способна сделать черты мягче или выразительнее. Но как подобрать форму бровей, которая подойдет именно вам? Ниже — пошаговое руководство и полезные советы.

Определите форму лица

Если вы думаете, как подобрать форму бровей, то знайте — она должна гармонировать с чертами и контуром лица.

Круглое лицо

Чтобы визуально удлинить лицо, выбирайте брови с четким подъемом и выразительным изломом. Такие линии придают лицу структуру и делают его более вытянутым.

Избегайте плавных дуг и сильно закругленных форм — они только подчеркнут округлость.

Квадратное лицо

Брови с мягким изгибом помогут смягчить четкие линии подбородка и лба. Лучше всего смотрятся слегка приподнятые формы без резких углов.

Избегайте прямых или слишком острых линий. Так вы рискуете подчеркнуть угловатость лица.

Сердцевидное лицо

Закругленная форма поможет уравновесить широкую верхнюю часть лица и узкий подбородок.

Избегайте нитевидных и высоко изогнутых форм — они нарушат баланс.

Овальное лицо

Универсальный вариант. Подходят практически любые формы — от мягкого изгиба до с легкой прямой. Главное — не делать брови слишком острыми, чтобы не нарушить естественную симметрию.

Совет: сохраняйте натуральную линию роста, лишь слегка подчеркивая ее.

Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учитывайте толщину и густоту бровей

Густые брови можно слегка оформить, сохраняя природную форму.

Редкие брови лучше не сильно выщипывать — их можно визуально скорректировать тенями, карандашом или краской.

Совет: форма должна подчеркивать ваши естественные линии, а не полностью менять их.

Дополнительные советы

  1. Если сомневаетесь, обратитесь к броу-мастеру: даже одна профессиональная коррекция поможет понять, какая форма подходит именно вам.

  2. Никогда не выщипывайте брови наугад — лучше предварительно наметить контур.

  3. Используйте щеточку для бровей — укладка часто решает больше, чем коррекция.

  4. При коррекции учитывайте не только форму, но и цвет — он должен быть на 1–2 тона темнее волос для блондинок или чуть светлее для брюнеток.

брови
мастер
лицо
мода
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военный эксперт предупредил о попытке ВСУ прорваться в Россию
Убившего женщину и ее дочь ради квартиры мужчину поймали спустя 15 лет
Россиян предостерегли от набирающего популярность коктейля для похудения
Как подобрать ортопедическую подушку: руководство для комфортного сна
Крымчанина заподозрили в госизмене из-за информирования Украины о ПВО
Появились кадры с места, где медведь-людоед напал на туристку
Артист российского театра погиб на СВО
Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа
Гениальный маневр ВС РФ и удар «Искандера»: новости СВО к утру 18 июля
«Зенит» закупается, Карпин в «Динамо», ЦСКА с суперкубком: все интриги РПЛ
Посольство Украины в Перу начало подыскивать наемников с опытом службы
Трампа подловили на отправке Эпштейну писем с эротическим содержанием
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 июля: инфографика
Зоопсихолог назвала, что нужно положить в переноску для приучения питомца
ПВО сбила 73 украинских беспилотника за прошедшую ночь
«Лучше многих из нас»: Мединский назвал впечатляющее качество Путина
«Не слишком разумно»: Трампу раскрыли правду о России
Хрустящие маринованные огурчики в банке 1 л: просто и быстро
«Паспорт в футбол не играет»: Мостовой оценил идею ужесточить лимит в РПЛ
Как подобрать велосипед по росту ребенка: на что обратить внимание
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.