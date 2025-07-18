Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа

Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа

Форма бровей играет ключевую роль в восприятии лица. Она способна сделать черты мягче или выразительнее. Но как подобрать форму бровей, которая подойдет именно вам? Ниже — пошаговое руководство и полезные советы.

Определите форму лица

Если вы думаете, как подобрать форму бровей, то знайте — она должна гармонировать с чертами и контуром лица.

Круглое лицо

Чтобы визуально удлинить лицо, выбирайте брови с четким подъемом и выразительным изломом. Такие линии придают лицу структуру и делают его более вытянутым.

Избегайте плавных дуг и сильно закругленных форм — они только подчеркнут округлость.

Квадратное лицо

Брови с мягким изгибом помогут смягчить четкие линии подбородка и лба. Лучше всего смотрятся слегка приподнятые формы без резких углов.

Избегайте прямых или слишком острых линий. Так вы рискуете подчеркнуть угловатость лица.

Сердцевидное лицо

Закругленная форма поможет уравновесить широкую верхнюю часть лица и узкий подбородок.

Избегайте нитевидных и высоко изогнутых форм — они нарушат баланс.

Овальное лицо

Универсальный вариант. Подходят практически любые формы — от мягкого изгиба до с легкой прямой. Главное — не делать брови слишком острыми, чтобы не нарушить естественную симметрию.

Совет: сохраняйте натуральную линию роста, лишь слегка подчеркивая ее.

Как подобрать форму бровей: советы для гармоничного образа Фото: Shutterstock/FOTODOM

Учитывайте толщину и густоту бровей

Густые брови можно слегка оформить, сохраняя природную форму.

Редкие брови лучше не сильно выщипывать — их можно визуально скорректировать тенями, карандашом или краской.

Совет: форма должна подчеркивать ваши естественные линии, а не полностью менять их.

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