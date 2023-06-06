«Старое советское железо»: физик не исключил, что Запорожскую АЭС разберут Физик-ядерщик Ожаровский: Запорожскую АЭС могут разобрать, это выработавшее срок «советское железо»

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожскую АЭС могут разобрать, так как она отработала свой срок десятилетия назад, предположил физик-ядерщик Андрей Ожаровский в разговоре с NEWS.ru. Эксперт отметил, что ЗАЭС — это «старое советское железо». Вероятность катастрофы на ней сейчас из-за прорыва плотины Каховской ГЭС он оценил невысоко.

Из-за того, что ЗАЭС остановлена, вероятность катастрофы значительно снижена. Конечно, ЗАЭС продолжает оставаться опасной, как и любая АЭС или реактор, это опасные объекты. Вполне возможно, что ее сейчас начнут разбирать, так как ЗАЭС отработала свой срок десятилетия назад. Это старое советское железо, — сказал Ожаровский.

По его словам, ЗАЭС не сейчас не требует охлаждения из Каховского водохранилища, так как она фактически остановлена. Собеседник подчеркнул, что на станции нужно поддерживать в работоспособном состоянии измерительные приборы и средства управления.

Ожаровский не исключил, что Каховскую ГЭС восстанавливать придется с нуля и на это понадобится «много лет и миллиарды долларов». Он подчеркнул, что ситуацию вокруг Запорожской АЭС на фоне разрушения Каховской ГЭС смягчает факт остановки ЗАЭС. По его словам, ЗАЭС находится в режиме «холодного останова», так как не может выдавать электроэнергию из-за поврежденных линий ЛЭП.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о серьезном падении уровня воды в резервуаре, который используют для охлаждения ЗАЭС. По его словам, если ситуация не изменится, это нарушит работу аварийных дизельных генераторов. Вместе с тем в организации пока не видят прямой угрозы для безопасности объекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, вся ответственность за ЧП лежит на украинских властях.