В ЛДПР пояснили, зачем Слуцкий сократил рабочий день14 февраля Пресс-секретарь ЛДПР Дюпин: Слуцкий сократил рабочий день в качестве символического жеста

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Леонид Слуцкий

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий решил отпустить сотрудников с работы на час раньше 14 февраля в качестве символического жеста, заявил пресс-секретарь партии Александр Дюпин. Он рассказал «Газете.Ru», что Слуцкий дал работникам возможность провести вечер со своими вторыми половинками в День всех влюбленных, сократив рабочий день.

Мы считаем, что праздник хоть и католический, но укрепился в нашей современной культуре и вызывает только положительные эмоции у граждан. Поэтому Леонид Эдуардович в качестве такого символического жеста разрешил сотрудникам ЛДПР уйти с работы чуть пораньше, чтобы устроить свидание со своей второй половиной, — пояснил Дюпин.

Пресс-секретарь также отметил, что в партии День всех влюбленных и День любви, семьи и верности, который отмечается в России 8 июля, равноценны. Он напомнил, что именно в ЛДПР выступили с инициативой сделать день памяти святых Петра и Февронии официальным праздником.

День семьи, любви и верности для нас также очень значимый символический праздник. ЛДПР была инициатором его официального празднования. Так что и его обязательно отметим, — подытожил Дюпин.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее призвала отмечать 14 февраля международный день дарения книг. По ее мнению, сегодня не та ситуация, чтобы отмечать День всех влюбленных в рамках обмена культур.