«Не наш праздник»: Кузнецова нашла альтернативу Дню святого Валентина Вице-спикер ГД Кузнецова предложила праздновать День книгодарения вместо Дня святого Валентина

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

День святого Валентина — не российский праздник, вместо него лучше отмечать Международный день дарения книг, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании межфракционной рабочей группы по реализации госполитики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По ее мнению, сегодня не та ситуация, чтобы отмечать День всех влюбленных.

Сегодня праздник дарения книг у нас в России! Некоторые, конечно, думают, что сегодня День влюбленных, День святого Валентина, но это не наш праздник. Мы бы могли его праздновать в рамках обмена культур, но сегодня не та ситуация,— сказала парламентарий.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что только четверть (26%) россиян считают для себя праздником День святого Валентина. Этот показатель сократился вдвое по сравнению с началом 200-х годов. Эксперт ВЦИОМ Илья Ломакин объяснил изменение отношения в обществе к этому празднику нынешней социально-политической обстановкой.

Православный эксперт Фролов назвал День святого Валентина «духовной агрессией Запада». По его мнению, россиянам нужно развивать национальные праздники, а не заимствовать западных святых.