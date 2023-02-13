День святого Валентина является элементом духовной агрессии Запада, рассказал СМИ глава ассоциации православных экспертов Петербурга Кирилл Фролов. Он назвал его «искусственным днем», подчеркнув, что россиянам нужно развивать национальные праздники, а не заимствовать западных святых.
Поэтому зачем нам заимствование? Не нужно заимствовать оттуда ничего, нужно развивать наши праздники, – считает Фролов.
Эксперт уточнил, что в православном христианстве отмечают День общей памяти святых благоверных князей Димитрия Донского и Евфросинии Московской — святых, которые покровительствуют любви, семье и браку.
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее заявила, что празднование Дня святого Валентина в России запрещать нельзя. Правозащитница отметила, что в одночасье отказаться от навязываемой 30 лет даты невозможно. По ее словам, День всех влюбленных возможно только «импортозаместить мирным путем» 8 июля, это День семьи, любви и верности. Она добавила, что сама идея дня, когда люди могут признаться друг другу в любви, хорошая, а задача государства «поощрять празднование именно Дня святых Петра и Февронии, а не Дня святого Валентина».