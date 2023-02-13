День святого Валентина назвали «духовной агрессией Запада» Православный эксперт Фролов назвал День святого Валентина «духовной агрессией Запада»

Фото: Nick Zonna/Global Look Press

День святого Валентина является элементом духовной агрессии Запада, рассказал СМИ глава ассоциации православных экспертов Петербурга Кирилл Фролов. Он назвал его «искусственным днем», подчеркнув, что россиянам нужно развивать национальные праздники, а не заимствовать западных святых.

Поэтому зачем нам заимствование? Не нужно заимствовать оттуда ничего, нужно развивать наши праздники, – считает Фролов.

Эксперт уточнил, что в православном христианстве отмечают День общей памяти святых благоверных князей Димитрия Донского и Евфросинии Московской — святых, которые покровительствуют любви, семье и браку.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее заявила, что празднование Дня святого Валентина в России запрещать нельзя. Правозащитница отметила, что в одночасье отказаться от навязываемой 30 лет даты невозможно. По ее словам, День всех влюбленных возможно только «импортозаместить мирным путем» 8 июля, это День семьи, любви и верности. Она добавила, что сама идея дня, когда люди могут признаться друг другу в любви, хорошая, а задача государства «поощрять празднование именно Дня святых Петра и Февронии, а не Дня святого Валентина».