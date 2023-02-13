Правозащитница выступила против запрета Дня святого Валентина в России Омбудсмен Волынец: необходимо найти мирный способ избавиться от Дня святого Валентина

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Празднование Дня святого Валентина в России запрещать нельзя, рассказала NEWS.ru детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Правозащитница отметила, что в одночасье отказаться от навязываемой 30 лет даты невозможно. По ее словам, День всех влюбленных возможно только «импортозаместить мирным путем» 8 июля, это День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии).

День святого Валентина нам навязывали 30 лет, как и Хэллоуин. Сейчас все очнулись от этого морока, от поклонения Западу, изучили историю святого Валентина и поняли, что этот праздник нам чуждый. Но запрещать День святого Валентина и наказывать за его празднование нельзя, его можно импортозаместить мирным путем 8 июля — День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии), — подчеркнула Волынец.

Она добавила, что сама идея дня, когда люди могут признаться друг другу в любви, хорошая, а задача государства «поощрять празднование именно Дня святых Петра и Февронии, а не Дня святого Валентина».

В этом задача государства: поощрять празднование своих, а не чужих исторических памятных дат в разных учреждениях, особенно в культурных, привлекать лидеров общественного мнения, СМИ, устраивать шоу, создавать позитивный контент. Но это уйдут годы, даже не пять лет, пока фокус внимания сместится на 8 июля. Задача государства не запрещать и не наказывать, а поощрять. Нельзя в одночасье взять и запретить День святого Валентина, — подытожила Волынец.

14 февраля в мире проходит празднование Дня святого Валентина. В этот день люди традиционно признаются в любви и дарят друг другу романтичные подарки. Визитной карточкой праздника являются традиционные письма-признания, или валентинки.

По одной из версий, в древнеримские времена жили как минимум два святых по имени Валентин. Один из них служил епископом в римской провинции Интерамна (сейчас этот итальянский город Терни), а второй работал пресвитером в Риме. Оба погибли мученической смертью в III веке во время массовых гонений христиан, после чего были причислены христианским миром к лику святых мучеников.

Ранее флорист Анна Громова предупредила мужчин, что лучше заранее подумать о покупке цветов ко Дню влюбленных. Накануне праздника цветочные салоны могут не успеть справиться с возросшим числом заказов, а за предзаказ многие магазины даже могут предложить скидку.