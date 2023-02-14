Социолог объяснил двукратное снижение интереса к Дню всех влюбленных Социолог Ломакин: День всех влюбленных утратил популярность в РФ на фоне противостояния с Западом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Только 26% россиян заявили, что считают для себя праздником День святого Валентина, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Этот показатель сократился вдвое с 2002 года. Эксперт департамента издательских программ ВЦИОМа Илья Ломакин видит в этом в том числе влияние социально-политической обстановки.

За прошедшие 20 лет мнение россиян о Дне святого Валентина поменялось. Если еще в 2000-х годах на волне потребительского бума этот праздник в своем календаре учитывал примерно каждый второй наш соотечественник, то сегодня это делает только каждый четвертый (26%). В контексте современного противостояния с западным миром прежний паритет, кажется, уходит в прошлое, — поясняет Ломакин.

При этом эксперт отметил, что россияне по-прежнему предпочитают искать любимого человека в кругу общих друзей (43%), на работе или учебе (31%), хотя эти показатели с годами уступают другим вариантам. В том числе за три года с 12% до 16% выросло число тех, кто считает хорошим вариантом знакомство в онлайне.

В результатах опроса отмечено, что поколенческие различия более ощутимы в отношении Дня всех влюбленных. Признает праздник в первую очередь молодежь 18–24 лет (47%), наименьшее признание — в когорте 45–59-летних (15%).

Ранее глава Ассоциации православных экспертов Петербурга Кирилл Фролов назвал День святого Валентина «искусственным днем», подчеркнув, что россиянам нужно развивать национальные праздники, а не заимствовать западных святых. До этого детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец заявила, что празднование в России запрещать нельзя. Правозащитница отметила, что в одночасье отказаться от навязываемой 30 лет даты невозможно. По ее словам, День всех влюбленных возможно только «импортозаместить мирным путем» 8 июля, это День семьи, любви и верности.