Стало известно, в каком возрасте начинать оставлять детей одних дома Психолог Лейкина: учить ребёнка оставаться дома одному следует с семи-восьми лет

Фото: 20th Century Fox

Кадр из фильма «Один дома»

Учить ребёнка оставаться дома одному следует с семи-восьми лет, считает детский психолог Яна Лейкина. В разговоре с «Радио 1» она объяснила, что развивать у детей самостоятельность важно для их будущего, для их умения выстраивать отношения.

Следует так настраивать ребёнка, чтобы, начиная лет с семи-восьми мог проводить время самостоятельно и обеспечивать свои базовые потребности. Это важно прежде всего с точки зрения психического развития, ведь в младшем школьном возрасте у ребёнка оно идёт весьма интенсивно, — сказала Лейкина.

В это время дети становятся организованнее и формируют логику. При этом они должны быть знакомы с техникой безопасности и понимать, что у них есть свои задания по дому, добавила она.

Лейкина отметила, что родители отвечают за детскую безопасность до 14 лет.

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова ранее объяснила, почему каждому ребёнку в семье нужна отдельная комната. Дело в том, что ребёнку необходимо место, где можно определять свои правила, хотя родители выстраивают границы дозволенного. Ребёнку с детства нужно личное пространство, чтобы донести до него информацию, что «есть твоё, а есть общее». Это учит детей умению отстаивать свои позиции и решения, но при этом уважать и ценить других людей.