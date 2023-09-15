Водитель разорванной под Петербургом BMW оказался злостным нарушителем ПДД Mash: водитель разорванной под Петербургом BMW оказался злостным нарушителем ПДД

Фото: t.me/prok_lenobl

Водитель BMW, которая попала в серьезное ДТП под Санкт-Петербургом, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По информации канала, только с начала 2023 года он получил 34 административных штрафа.

Как пишет Mash, в 2012 году мужчина также был судим по статье о приобретении и хранении наркотиков. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. После ДТП на трассе «Скандинавия» на него завели уголовное дело.

В результате инцидента спутница водителя погибла, а двухлетний сын попал в реанимацию. Мальчик остается в больнице с закрытой черепно-мозговой и множественными ушибами. Сам владелец автомобиля отделался вывихом запястья.

Ранее также сообщалось, что на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области фура наехала на группу велосипедистов. ДТП со смертельным исходом произошло у поселка Огоньки. В колонне двигались девочки-спортсменки из Школы олимпийского резерва.

До этого в Волгограде на «танцующем» мосту разбилась семья. Женщина за рулем автомобиля Renault не справилась с управлением и въехала в дорожный отбойник. В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет. Еще одна девочка, в возрасте 14 лет, а также управлявшая машиной женщина попали в больницу.