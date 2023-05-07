Стало известно, сможет ли Прилепин восстановиться после покушения Терапевт Раменский: организм Прилепина успешно справляется с полученными травмами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захар Прилепин

Организм писателя Захара Прилепина успешно справляется с полученными в результате покушения травмами, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru терапевт Павел Раменский. Медик предположил, что у публициста высокие шансы полностью восстановиться.

Шансы Захара Прилепина на полное восстановление зависят от многих факторов, таких как степень травмы, возраст, общее состояние здоровья и наличие осложнений. Однако, по данным СМИ, Прилепин поступил в больницу в сознании, его состояние стабильное. Кроме того, его уже вывели из искусственной комы, что также является положительным сигналом и может указывать на то, что его организм успешно справляется с травмами, — заявил врач.

При этом он добавил, что контузия легких, полученная, по данным СМИ, Прилепиным, грозит нарушением дыхательной функции и гипоксией.

Как правило, такая травма легких возникает в результате аварий, падений, взрывов и других сильных ударов. В первую очередь, это может привести к нарушению дыхательной функции. Если повреждения легких слишком серьезны, то кислород не сможет поступать в кровь в достаточном количестве, что может привести к гипоксии (кислородному голоданию). Это очень опасное состояние, которое может привести к серьезным осложнениям, включая повреждение органов и даже смерть, — рассказал Раменский.

Прилепин был ранен при подрыве автомобиля в Нижегородской области утром 6 мая. В машине с писателем был только водитель Александр Шубин, который скончался на месте. По версии следствия, в районе 11 часов в одном из населенных пунктов Борского района сдетонировало СВУ в автомобиле Audi Q7, в котором находился писатель.

У Прилепина при госпитализации были диагностированы тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы, сообщал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Собеседник уточнил, что в больницу публицист поступил в сознании.

Полицейские задержали подозреваемого в причастности к покушению на писателя. По имеющимся данным, мужчина 1993 года рождения ранее был судим. Позднее сообщалось, что правоохранители задержали второго подозреваемого в причастности к покушению на писателя.