Стало известно, сколько сахара можно есть в день Терапевт Чернышова посоветовала съедать не более 25 гр сахара в день

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Здоровому человеку можно съедать не более 25 гр сахара в день, что составляет пять-шесть чайных ложек, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что сахар представляет собой быстрый источник энергии. В связи с этим специалист посоветовала употреблять его при переутомлении или интенсивной умственной работе.

В ситуации переутомления, интенсивной умственной работы самое простое решение — это съесть что-нибудь сладкое. <...> Количество, которое можно есть в день здоровому взрослому человеку, это пять-шесть чайных ложек, 25 гр. Но в целом чем меньше его есть, тем лучше, — пояснила терапевт.

По словам Чернышовой, избыток сахара в рационе представляет опасность для здоровья. Так, человек рискует набрать лишний вес. Кроме того, злоупотребление сахаром увеличивает риски развития хронических сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Этот продукт также поддерживает воспалительные процессы, которые могут привести к атеросклерозу и отложению бляшек.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал не употреблять на ночь большое количество сахара и соли. Это чревато образованием утренних отеков. По его словам, избавиться от проблемы поможет вода.