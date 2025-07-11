Терапевт перечислил самые полезные виды варенья

Для поддержания здоровья стоит добавлять в рацион натуральное черничное и малиновое варенье без сахара, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. Он также посоветовал употреблять варенье из крыжовника или облепихи.

Черничное варенье способно улучшить зрение, поддержать работу мозга. Подобное воздействие на организм оказывает сама ягода, поскольку она содержит антоцианы — вещества, улучшающие микроциркуляцию крови, особенно в сетчатке, — подчеркнул Еременко.

По его словам, варенье из крыжовника помогает очищать кишечник и улучшать метаболизм. Кроме того, оно полезно при хронической усталости. Малиновое или облепиховое варенье полезно употреблять при первых симптомах ОРВИ, заключил врач.

Дерматолог Анастасия Соколова ранее посоветовала есть облепиху для выравнивания тона кожи и укрепления сосудов. Для этих целей также подойдут лимоны, апельсины, шиповник и болгарский перец.