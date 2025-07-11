Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 14:07

Терапевт перечислил самые полезные виды варенья

Терапевт Еременко посоветовал есть натуральное черничное варенье без сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для поддержания здоровья стоит добавлять в рацион натуральное черничное и малиновое варенье без сахара, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Иван Еременко. Он также посоветовал употреблять варенье из крыжовника или облепихи.

Черничное варенье способно улучшить зрение, поддержать работу мозга. Подобное воздействие на организм оказывает сама ягода, поскольку она содержит антоцианы — вещества, улучшающие микроциркуляцию крови, особенно в сетчатке, — подчеркнул Еременко.

По его словам, варенье из крыжовника помогает очищать кишечник и улучшать метаболизм. Кроме того, оно полезно при хронической усталости. Малиновое или облепиховое варенье полезно употреблять при первых симптомах ОРВИ, заключил врач.

Дерматолог Анастасия Соколова ранее посоветовала есть облепиху для выравнивания тона кожи и укрепления сосудов. Для этих целей также подойдут лимоны, апельсины, шиповник и болгарский перец.

Читайте также
Клубника в сиропе на зиму! Вкусно как варенье, но без утомительной варки
Общество
Клубника в сиропе на зиму! Вкусно как варенье, но без утомительной варки
Мы придумали, куда деть тонны кабачков! Варим варенье с вишней — это шедевр
Общество
Мы придумали, куда деть тонны кабачков! Варим варенье с вишней — это шедевр
Терапевт рассказал, как не потерять спокойный сон в жаркую погоду
Здоровье/красота
Терапевт рассказал, как не потерять спокойный сон в жаркую погоду
Врач рассказала, какие лекарства лучше взять с собой в путешествие
Здоровье/красота
Врач рассказала, какие лекарства лучше взять с собой в путешествие
Диетолог перечислила неожиданные причины отсутствия аппетита по утрам
Здоровье/красота
Диетолог перечислила неожиданные причины отсутствия аппетита по утрам
варенье
терапевты
рацион
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценена роль женщин из стран БРИКС в науке и бизнесе
Суд потребовал, чтобы МТС перечислил три млрд рублей в бюджет России
Водоворот засосал девочку в реку
Дело пострадавшего в Шереметьево малыша приняло новый оборот
Юрист дал совет россиянам, желающим играть на бирже
В США не уверены в уничтожении ядерных объектов Ирана
В России резко подорожала зимняя резина
Раскрыто, что могло быть на борту летевшего над Киевом Ан-124
Рыдающей девушке Старовойта не дали сесть рядом с его семьей на похоронах
Глава Белгородской области преподнес Путину необычный презент
Между Россией и Аргентиной возник новый импульс сотрудничества
Психолог рассказал, в чем главная проблема зумеров как работников
Гладков рассказал Путину о последствиях атак ВСУ для сельского хозяйства
«На штанах следы крови»: мужчина насиловал падчерицу при беременной жене
Блокаднице выплатят 150 тысяч рублей из-за падения на тротуаре в Петербурге
Гладков раскрыл главную проблему Белгородской области
Глава ТПП раскрыл, есть ли конкуренция между бизнесами стран БРИКС и G20
Путин примет у себя руководителя российского региона на фоне атак ВСУ
Российского вице-премьера обвинили в «краже украинского зерна»
Ведущей «Спокойной ночи, малыши!» понадобилась помощь медиков
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.