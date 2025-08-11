В Госдуме оценили идею увеличить отпуск предпенсионерам

Идея увеличить отпуск предпенсионерам на семь дней является неплохой и может быть рассмотрена в рамках трехсторонней комиссии, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что более длинный отдых положительно скажется на продолжительности жизни.

Любые дополнительные дни отпуска для этой категории граждан — это возможность отдохнуть, поправить здоровье, побыть с близкими. Это позитивно, я считаю, будет влиять и на продолжительность жизни, и на качество жизни, и на дополнительные возможности. Другое дело, что все, что с этим связано, с такими изменениями, может лечь дополнительной нагрузкой на работодателя, поэтому что здесь нужно обсудить на площадке трехсторонней комиссии с участием работодателей, профсоюзов и правительственной стороны, — пояснил Нилов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал, что депутаты фракции внесут законопроект об увеличении ежегодного отпуска для предпенсионеров. Его планируется продлить на семь дней — до 35 календарных дней.