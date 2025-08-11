Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 11:01

Яблочное повидло по-быстрому: нужны только фрукты, сахар и вода

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочное повидло — это густое, ароматное лакомство с нежной текстурой и насыщенным фруктовым вкусом. Рассказываем, как приготовить его по-быстрому, понадобятся только фрукты, сахар и вода.

Рецепт: очистите 1 кг яблок от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. В сотейнике смешайте яблоки с 300 г сахара и 100 мл воды, варите 20 минут на среднем огне, помешивая. По желани. добавьте щепотку корицы или ванилин, пюрируйте блендером и проварите еще 5 минут до загустения. Горячее повидло разлейте по стерильным банкам — готово!

Вкус получается сбалансированным: не приторным, с естественной яблочной свежестью. Такое повидло идеально для бутербродов, начинки пирогов или как топпинг к сырникам.

Ранее стало известно, как приготовить джем из смородины с апельсином. Это варенье все едят так, что за ушами трещит.

варенье
рецеты
яблоки
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несовершеннолетний сын Кадырова станцевал лезгинку с пистолетом на поясе
Невестка Валерии опровергла слухи об избиении сыном певицы
ВС России взяли под контроль Луначарское в ДНР
Российские военные поразили места сборки и хранения БПЛА ВСУ
«Все хорошо с головой»: Булыкин раскрыл секрет успеха Батракова в РПЛ
Один миллиардер может заставить Чехию откреститься от Украины
В МИД рассказали о реакции Рубио на выход России из моратория по РСМД
В США раскрыли возможное место встречи Путина и Трампа
На Украине начали молиться перед встречей Путина и Трампа
Автоэксперт дал советы, как уберечь машину от появления ржавчины
Филолог заступился за молодежный сленг в словаре
Популярный американский актер-ребенок умер в возрасте 61 года
Тысячи вьетнамских фермеров выселят из-за гольф-клуба Трампа
Гладков посоветовал чиновнику сменить работу за отказ ехать в приграничье
На Западе рассказали о дилемме Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Электроподарок родителей стал фатальным для 10-летнего мальчика
В Госдуме нашли способ остановить вербовку российских пенсионеров Украиной
Торское, Харьков, Яблоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 11 августа
Тысячи туристов застряли в Турции из-за проблем перевозчика
Кошка родила котят в необычном месте столицы
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.