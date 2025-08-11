Яблочное повидло по-быстрому: нужны только фрукты, сахар и вода

Яблочное повидло — это густое, ароматное лакомство с нежной текстурой и насыщенным фруктовым вкусом. Рассказываем, как приготовить его по-быстрому, понадобятся только фрукты, сахар и вода.

Рецепт: очистите 1 кг яблок от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. В сотейнике смешайте яблоки с 300 г сахара и 100 мл воды, варите 20 минут на среднем огне, помешивая. По желани. добавьте щепотку корицы или ванилин, пюрируйте блендером и проварите еще 5 минут до загустения. Горячее повидло разлейте по стерильным банкам — готово!

Вкус получается сбалансированным: не приторным, с естественной яблочной свежестью. Такое повидло идеально для бутербродов, начинки пирогов или как топпинг к сырникам.

