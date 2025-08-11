Радио «Судного дня» передало сообщения в преддверии встречи Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76, которую называют радиостанцией «Судного дня», передала два новых сообщения утром в понедельник, 11 августа, сообщил Telegram-канал, отслеживающий послания радиостанции. Данные были отправлены в 11:07 и 12:32 по московскому времени. Сообщения появились в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированной на 15 августа.

НЖТИ 04390 СЧЕСОЛУБ 1905 2257, НЖТИ 21141 ДРУЖНОСТЬ 8539 0054, — сказано в сообщениях.

До этого радиостанция передала в эфир шесть зашифрованных сообщений. Сообщения прозвучали 24 июля с 12:23 до 14:47. В эфире раздались слова «краснохряк», «шламоброд» и «крашотреф».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор отказался предоставить сведения о «Радиостанции Судного дня». Ведомство сослалось на законодательные ограничения, запрещающие раскрывать подобную информацию широкой публике. Даже базовые данные, такие как дата создания и регистрации станции, остаются засекреченными.