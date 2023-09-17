Стало известно, сколько россиян уйдут в отпуск осенью Superjob: 62% россиян не хотят уходить в отпуск осенью 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым

В России за год увеличилась доля россиян, которые не планируют отпуск в осенний период, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob. По данным исследования, 62% граждан не собираются отдыхать осенью. В 2022 году подобным образом отвечали 54% россиян.

Россияне, которые все же взяли отпуск осенью, признались, что планируют провести его дома (15%), на даче (8%), в путешествии по стране (6%) и за рубежом (3%). Авторы исследования подчеркивают, что среди тех, кто отказался от отпуска этой осенью, больше всего россиян в возрасте до 34 лет (72%).

Наиболее популярными направлениями для поездок по стране респонденты называли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Самыми упоминаемыми иностранными направлениями стали Белоруссия, Турция и Египет.

Минувшим летом в отпуске побывали 44% россиян. Согласно результатам одного из опросов, 39% россиян сообщили, что в принципе не планируют устраивать себе каникулы, еще 17% признались, что все же запланировали отдых. При этом большинство респондентов считают, что идеальным является отпуск, который продолжается месяц — такой отрезок времени упомянули 36% граждан. Однако реально позволить себе подобное могут только 12% россиян. В опросе приняли участие 5500 респондентов.