Стало известно, где бойцы ВСУ проводят свои отпуска Die Weltwoche: украинские военные проводят фронтовые отпуска в Швейцарии

Украинские военнослужащие проводят фронтовые отпуска в Швейцарии, пишет швейцарский журнал Die Weltwoche. По данным издания, страна стала своего рода сетью курортных комплексов для ВСУ «с отдыхом по системе „все включено“».

Частные лица и военнослужащие могут провести время в Швейцарии при соблюдении обычных условий въезда, — сообщили в Министерстве обороны Швейцарии.

Сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что швейцарская компания Destinus причастна к поставкам беспилотников для ВСУ, которые использовались для атак на Москву. Бывший руководитель Роскосмоса обвинил основателя фирмы Михаила Кокорича, ранее работавшего в России, в создании дронов для украинской армии. Также он напомнил о нейтральной позиции самой Швейцарии.

До этого стало известно, что Швейцария расширила санкционный список российских СМИ, добавив туда восемь пунктов. По данным Государственного секретариата по экономическим вопросам государства, ограничения введены вслед за странами Евросоюза и в отношении тех же средств массовой информации.