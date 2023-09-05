Стало известно, сколько россиян не были летом в отпуске VK: в отпуске этим летом побывали 44% россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минувшим летом в отпуске побывали 44% россиян, такие данные проекта VK «Здоровье Mail.ru» приводит РИА Новости. В опросе приняли участие 5500 пользователей. Они также рассказали, какова, по их мнению, идеальная продолжительность отпуска и сколько денег люди тратят на отдых.

Согласно результатам опроса, 39% россиян сообщили, что в принципе не планируют устраивать себе каникулы, еще 17% признались, что все же запланировали отдых. При этом большинство респондентов считают, что идеальным является отпуск, который продолжается месяц — такой отрезок времени упомянули 36% граждан. Однако реально позволить себе подобное могут только 12% россиян. Столько же имеют возможность отдохнуть три недели подряд. Большинство же — 49% — могут позволить себе не работать в течение 10–14 дней. Кроме того, 19% отдыхают не больше недели, а еще 8% не позволяют себе каникул в принципе.

Лучшим временем для отдыха респонденты назвали август, июль и сентябрь. Так ответили 27%, 26% и 23% соответственно. За июнь проголосовали 9%, за май — 5%. При этом самым востребованным видом отпуска является поездка на море. Минувшим летом 30% респондентов побывали на российских пляжах, 18% на зарубежных. Кроме того, 23% россиян путешествовали по российским городам, а 4% смогли позволить себе путешествие по городам зарубежья. По 7% побывали в горах и деревнях, 6% отдыхали на даче, 1,5% — дома, а 1% — в горах за границей.

Что касается трат на отпуск, то 12% респондентов заявили, что меньше чем за 200 тысяч рублей прилично отдохнуть не получится. В то же время 9% убеждены, что для полноценных каникул хватит и 20 тысяч рублей. Большинство же посчитали адекватными траты на уровне 50 тысяч рублей — такую сумму назвали 20% участников опроса.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что российские туроператоры начали предлагать туры в Турцию с безалкогольным «все включено». Однако пока эта опция не является массовой в турецких отелях. По информации организации, такие туры без алкоголя стоят на 7–9% дешевле, чем обычные пакеты «все включено».