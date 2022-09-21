Стало известно, считаются ли уклонистами находящиеся за границей россияне Юрист Воробьев: находящиеся за рубежом во время мобилизации россияне формально не уклонисты

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Под понятие уклонист от призыва формально будет подпадать любой человек, который не явился в военкомат «по вызову», а находящийся за границей человек им формально считаться не будет, поскольку таких уведомлений он не получает, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Василий Воробьев. Он добавил, что иностранное государство не сможет выдать России ее гражданина по причине мобилизации, поскольку экстрадиция применяется исключительно к осужденным.

[Вернувшиеся из-за границы граждане РФ] повторную повестку получат . Какой-либо ответственности за неявку не будет, потому что находились на территории иностранного государства и физически не могли ничего получить, — сказал собеседник.

По словам правозащитника, желающего выехать за границу человека будут проверять — подлежит ли он мобилизации, однако как это будет происходить, пока неизвестно. Воробьев подчеркнул, что намеревающегося покинуть Россию призывника к ответственности не привлекут, но за границу точно не выпустят.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что никаких ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации в России введено не было. Такое заявление последовало после информации о том, что «Аэрофлот» якобы прекратил продажу билетов мужчинам от 18 до 65 лет без справки из военкомата.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.