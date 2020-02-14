Отцом ребёнка забеременевшей 13-летней семиклассницы из Железногорска оказался не её 10-летний друг, которого она на всю страну объявила папой своего малыша. В громкой истории появился новый фигурант. Это 15-летний Степан, который учится с девочкой в одной школе.
Как
У тебя парней много, не только Саша. Давай тогда и со мной? Если откажешь, всем расскажу, какая ты, — угрожал подросток.
Рассказать всё родным девочка не решилась. В итоге контакт между ними случился прямо в подъезде. Позже школьница сообщила, что беременна от своего 10-летнего друга.
К настоящему времени родители девочки написали заявление в полицию об изнасиловании. Подросток, который заставил Дашу заняться сексом, во всём сознался.
Дело гремит на всю страну, так что все на ушах, — признался друг семьи беременной девочки.
Ранее NEWS.ru писал, что по факту беременности 13-летней школьницы из Железногорска завели уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Половое сношение, совершённое с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.
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