https://static.news.ru/photo/411f1186-4f3b-11ea-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Отцом ребёнка забеременевшей 13-летней семиклассницы из Железногорска оказался не её 10-летний друг, которого она на всю страну объявила папой своего малыша. В громкой истории появился новый фигурант. Это 15-летний Степан, который учится с девочкой в одной школе.

Как сообщает «КП-Иркутск», парень гулял с девочкой в одной компании. В один из дней он предложил ей вступить в интимные отношения, шантажируя тем, что все узнают о её прежних связях.

У тебя парней много, не только Саша. Давай тогда и со мной? Если откажешь, всем расскажу, какая ты, — угрожал подросток.

Рассказать всё родным девочка не решилась. В итоге контакт между ними случился прямо в подъезде. Позже школьница сообщила, что беременна от своего 10-летнего друга.

К настоящему времени родители девочки написали заявление в полицию об изнасиловании. Подросток, который заставил Дашу заняться сексом, во всём сознался.

Дело гремит на всю страну, так что все на ушах, — признался друг семьи беременной девочки.

Ранее NEWS.ru писал, что по факту беременности 13-летней школьницы из Железногорска завели уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье «Половое сношение, совершённое с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста». Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.