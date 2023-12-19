Стало известно о смерти стилиста Бузовой В Москве скончался звездный стилист Роман Смирнов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Стилист Роман Смирнов

Звездный стилист Роман Смирнов, работавший над образами Ольги Бузовой и Анфисы Чеховой, скончался в Москве, пишет Пятый канал. Новость о трагедии появилась в личном блоге парикмахера. Источник издания выяснил, что тело обнаружили под окнами дома его подруги. В тот день стилист приехал к ней в гости, незадолго до смерти они разговаривали в подъезде.

Певица Анастасия Крайнова рассказала изданию, что новость о смерти стилиста стала для нее шоком. Она назвала это «страшной трагедией». Певица отмечает, что имиджмейкер был «честным человеком с очень чистым сердцем». Исполнительница уточнила, что искала его вместе с близкими после того, как Смирнов перестал выходить на связь.

Мы с его близкими потеряли его и начали искать. Нашли в одном из моргов в Москве. У него просто не выдержало сердце и остановилось. <...> Рома был очень обязательным человеком, и всех сразу насторожило, что его нет на работе, — рассказала певица.

Ранее стало известно о смерти танцора Дмитрия Красилова. Его тело обнаружили в московской квартире. Артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах.