Пухляш из клипа Little Big найден мертвым в Москве «112»: известный по клипу Little Big шоумен Дмитрий Красилов умер в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Красилов

Telegram-канал «112» сообщает, что шоумен Дмитрий Красилов, известный в массах как Пухляш из клипа Little Big, умер в Москве. По данным канала, тело танцора обнаружили в его квартире.

Как выяснил канал, артисту стало плохо накануне, когда он возвращался с работы, после этого он перестал выходить на связь. Авторы канала отметили, что сегодня к Красилову приехал работодатель и, когда ему не открыли, вызвал сотрудников МЧС и те выломали дверь.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступать на Евровидении в Нидерландах, однако выступление не состоялось из-за пандемии коронавируса. Клип с участием Красилова набрал на YouTube 279 тысяч просмотров, что стало абсолютным рекордом для конкурса.

В мае 2020-го Красилов попал в рейтинг Forbes. Он оказался на втором месте в списке в категории «Искусство» в читательском голосовании за самых перспективных россиян до 30 лет. Осенью того же года он «зажигал» на хоккейном матче «Спартака» в КХЛ. Пухляш заводил поклонников и хоккеистов столичной команды в качестве чирлидера.

Спустя почти год стало известно, что Little Big отказалась от дальнейшего сотрудничества с танцором. Вокалист коллектива Антон Лиссов отметил, что артист «хапанул своего».