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02 июля 2025 в 18:03

Жительница Москвы рассказала, как начала гореть взорвавшаяся машина

NEWS.ru: возгорание в переулке Москвы началось с переднего колеса автомобиля

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Москвы рассказала, как начался пожар, который уничтожил две машины. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, неизвестная прохожая сообщила ей, что под передним колесом автомобиля началось возгорание.

Шла мимо женщина и сказала: «У вас под колесом что-то горит». Мы эвакуировались, и машина стразу же загорелась спереди, с колеса. Минут через 15 приехали пожарные, и занялась вторая машина. Из звуков были только взрывы колес. Никто не знает, из-за чего загорелось, — рассказала свидетельница.

Как сообщалось, среди уничтоженных машин — Nissan Qashqai и Ford Explorer. У последнего полностью разрушен капот и выбито лобовое стекло. На месте работают экстренные службы.

До этого стало известно, что инцидент произошел в Старопименовском переулке. Очевидцы слышали несколько взрывов.

23 июня в Лефортовском тоннеле произошел пожар. Автомобиль марки Mercedes загорелся во время остановки. По данным источника, водитель успел покинуть транспортное средство, прежде чем его охватило пламя.

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