Стало известно, что Ан-24 до трагедии в Приамурье не раз попадал в ЧП

Обстановка у самолета Ан-24, который после посадки выкатился за пределы ВПП в аэропорту Киренска в Иркутской области

Стало известно, что Ан-24 до трагедии в Приамурье не раз попадал в ЧП Самолет Ан-24 до крушения в Приамурье попадал в четыре разных ЧП

Ан-24, потерпевший крушение в Приамурье, ранее был участником четырех авиаинцидентов, пишет ТАСС. Один из них произошел в 2018 году в Иркутской области, когда самолет выкатился за пределы рулежной дорожки и задел мачту освещения.

В 2022 году воздушное судно дважды попадало в нештатные ситуации. При полете Иркутск — Бодайбо сработала система предупреждения о сближении, а рейс Чита — Чара вернулся в аэропорт из-за отказа генератора. 6 марта 2025 года борт, выполнявший рейс Иркутск — Киренск, вернулся на стоянку из-за неисправности радиостанции.

Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились шестеро членов экипажа и 43 пассажира, в том числе дети. Все погибли при крушении.

В аэропорту Тынды отметили, что самолет внезапно пропал с радаров, а в момент захода на посадку были дождь и облачность. Также отмечается, что Ан-24 не подавал никаких сигналов о нештатной ситуации во время полета. Диспетчерская служба предпринимала попытки установить контакт с самолетом, но все они оказались безуспешными.