Стало известно, когда модернизируют развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе

Дорожную развязку МКАД с Алтуфьевским шоссе в Москве модернизируют не позднее 2022 года, раньше срока, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Реконструкция транспортной развязки подразумевает модернизацию устаревшего клевера. Для этого будут построены семь обновлённых съездов, реконструируют путепровод по основному ходу Алтуфьевского шоссе, а также построят боковые проезды, — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что проект увеличит пропускную способность и обеспечит разделение транспортных потоков. После окончания работ улучшится транспортная доступность районов Бибирево и Лианозово на северо-востоке мегаполиса.

stroi.mos.ru

За 10 лет в столице реконструировали 18 развязок с МКАД с общей протяжённостью шоссе свыше 150 км. Обычно во время работ расширяли проезжую часть за счёт возведения боковых проездов и переходно-скоростных полос.

Ранее утвердили названия новой строящейся линии московского метро и девяти станций на ней. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин. Линия получила название Троицкая (в проекте — Коммунарская). Она пройдёт от станции МЦК «Крымская» до города Троицка.