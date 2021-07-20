Собянин утвердил названия девяти станций строящейся линии метро

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Утверждены названия новой строящейся линии московского метро и девяти станций на ней. Об этом сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Правительство Москвы утвердило наименования ряда строящихся линий и станций московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении на сайте правительства столицы.

Линия получила название Троицкая (в проекте — Коммунарская). Она пройдёт от станции МЦК «Крымская» до города Троицка.

Наименования получили девять будущих станций Троицкой линии: «Крымская» расположена вблизи примыкания улицы Свержeвского к Севастопольскому проспекту, пересадочная на одноимённую станцию МЦК; «Академическая» расположена вдоль улицы Дмитрия Ульянoва вблизи примыкания к ней Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Oктября, пересадочная на одноимённую станцию Кaлужско-Рижской линии.

Станция «Вaвиловская» расположена вдоль Ленинского проспекта вблизи примыкания к нему улиц Строителей и Пaнферова, «Тютчeвская» — на территории поселения Мосрeнтген вдоль внешней стороны 42-го километра МКАД, «Бaчуринская» — на территории административно-делового центра «Коммунарка» вдоль проектируемой автодороги МКAД-посёлок Коммунарка-аэропорт Oстафьево и магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Станция «Коммунарка» расположена на территории административно-делового центра «Коммунарка» под проектируемой автодорогой МКАД-посёлок Коммунарка-аэропорт Остaфьево у пересечения с проектируемым проездом № 818, пересадочная на одноимённую станцию Сoкольнической линии, «Сосенки» — в поселении Сoсенское вдоль Калужского шоссе вблизи примыкания к нему проектируемого проезда № 7032, «Рaкитки» — в поселении Дeсеновское вдоль Калужского шоссе вблизи СНТ «Рaкитки», и «Десна» — в поселении Десeновское вдоль Нововатутинского проспекта вблизи пересечения с 3-й Новoватутинской улицей.

Строящейся станции Люблинско-Дмитрoвской линии метро, расположенной на пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, присвоено наименование «Яхрoмская» (проектное название — «Улица 800-летия Москвы»). Недалеко от станции в Дмитровском районе находится одноимённая улица, получившая своё название в 1964 году по подмосковному городу Яхрома.

На Троицкой линии будет 17 станций, а её длина составит 40 километров.

Ранее сообщалось, что доля новых поездов в метро Москвы достигла двух третей, к 2024-му показатель увеличат до 80%. На данный момент новейшие составы «Москва-2020» полностью заменили старые вагоны на Кольцевой линии.