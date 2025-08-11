Стало известно, какой социально значимый продукт подешевел сильнее всего В АКОРТ заявили, что стоимость картофеля снизилась в июле на 36,2%

Среди социально значимых продуктов картофель первой цены сильнее всего подешевел в июле — на 36,2%, пишет 360.ru со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ). В целом за прошедший месяц специалисты зафиксировали существенное снижение цен на овощи борщевого набора.

Стоимость белокочанной капусты снизилась на 34,7%, а свеклы на 29,3%. Морковь подешевела на 29,2%, в то время как репчатый лук — на 23,2%.

Кроме того, в июле уменьшились цены на черный байховый чай, рис, вермишель и сезонные яблоки. Аналогично и с подсолнечным маслом, куриными яйцами, молоком, мороженной рыбой и поваренной солью. Цены на свинину снизились на 0,9%, а на тушку цыпленка-бройлера — на 0,8%.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой установить предельную наценку в 15% на 25 ключевых социально значимых продовольственных товаров. По его мнению, такая мера должна рассчитываться от закупочной цены продукции.