Стало известно, как алкоголь влияет на зрение Live 24: злоупотребление алкоголем может привести к слепоте

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Врачи утверждают, что злоупотребление алкоголем может привести к полной потере зрения из-за разрушения связи между клетками мозга и глаз, пишет Live 24. Кроме того, алкоголь увеличивает риск развития катаракты, когда на хрусталике глаза образуются мутные пятна, что значительно затрудняет зрение, сообщили в издании.

У людей с алкогольной зависимостью часто диагностируют невропатию зрительного нерва. Заболевание не вызывает физического дискомфорта, однако человек постепенно начинает слепнуть, перестает различать цвета и утрачивает периферическое зрение.

Врачи рекомендуют полностью отказаться от употребления спиртных напитков, либо ограничить потребление до допустимого минимума. Мужчинам и женщинам не стоит пить более 14 единиц алкоголя в неделю. Рекомендуется распределить эту норму на три и более дня, со временем увеличивать число «трезвых» дней и отказаться от спиртного насовсем.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что частое употребление крепких спиртных напитков быстрее вызывает зависимость, поскольку организм подстраивается под них и впоследствии не воспринимает другие виды алкоголя.

По его словам, организм будет требовать новой дозы, однако удовлетворить его потребности сможет только такой же крепкий спиртной напиток. Он отметил, что тяжелее всего такие напитки действуют на нервную систему и мозг человека.