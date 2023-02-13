Стало известно, как наживаются на желающих получить зарубежную визу «Коммерсант»: мошенники с помощью ботов бронируют свободные слоты в визовых центрах

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Действия мошенников еще больше осложнили россиянам процесс получения виз в страны Евросоюза и США. Злоумышленники создают ботов автоматической записи в визовые центры и затем продают места. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные участников рынка.

По имеющейся информации, мошенники резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу каждую минуту, что сильно осложняет попытки граждан записаться самостоятельно. Отмечается, что проблема особенного актуальна при подаче заявлений в визовый центр Франции в Москве. Похожие сложности возникают в визовых центрах Италии и Испании.

Как выяснил «Коммерсант», на профильных туристических форумах и сайтах цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за человека, в регионах расценки стартуют с 4 тысяч рублей.

По словам экспертов, необходимые мошенникам боты продаются в даркнете и разрабатываются под заказ. При этом написать необходимую программу может даже студент, уверяют специалисты.

После начала российской специальной военной операции на Украине ряд европейских стран приостановил выдачу россиянам шенгенских виз. Так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Польша. Кроме того, Евросоюз с 12 сентября 2022 года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. При этом сбор вырос с 35 евро до 80 евро, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней.

Кроме того, странам — членам ЕС позволено аннулировать уже выданный шенген, если выяснится, что его обладатель представляет угрозу безопасности.

Ранее на официальном портале Schengen Visa Info сообщили, что Европейский союз введет цифровые шенгенские визы для туристов. Таким образом, заявление на получение туристической визы можно будет подать в онлайн-формате. Это позволит сократить время оформления визы, избавит туристов от лишних усилий и затрат, а также повысит безопасность.

Также стало известно, что Швеция снова начнет выдавать визы гражданам России. Прием заявлений уже возобновили. В посольстве подчеркнули, что документы россияне могут подать в визовых центрах VFS Global.