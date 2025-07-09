Путин поручил создать в России «Цифровой профиль иностранного гражданина»

В России появится государственный информационный ресурс «Цифровой профиль иностранного гражданина», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил разработать его до 30 июня 2026 года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Обеспечить создание государственного информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина», содержащего сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, выезжающих из РФ <…>, в целях формирования полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в РФ, — сказано в тексте указа.

Ресурс также должен помочь вырабатывать и проводить меры по регулированию миграционных процессов в стране. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что около 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России. По его словам, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале. Он подчеркнул, что в Свердловской области проблему нехватки работников собираются решать не только за счет индийских мигрантов, но и работников из Шри-Ланки, а также КНДР.

Тем временем председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов счел планы Беседина странными. По его словам, квоты на привлечение внешних трудовых ресурсов существенно меньше одного миллиона.