Названо популярное направление для отдыха на февральские праздники Российский союз туриндустрии: самым популярным направлением для отдыха на праздники стал Сочи

Фото: Friedemann Kohler/dpa

Самым популярным направлением на февральские праздники стало Черноморское побережье, сообщает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что чаще всего для отдыха на берегу моря выбирают Сочи. Также популярными направлениями стали Москва, Подмосковье, Карелия и Санкт-Петербург.

Россияне бронируют и выкупают путешествия на Черноморское побережье. В основном, конечно, летят через Сочи. Также отдают предпочтение Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу и Карелии. Кроме того, можно поехать в Татарстан, на Северный Кавказ, — рассказал вице-президент.

Кроме того, некоторые россияне смогли продлить себе выходные, взяв еще два-три дополнительных дня на отдых. По словам Барзыкина, такого количества времени хватит на полноценный тур.

Есть и те, кто планируют уехать за границу. Самым популярным зарубежным направлением стала Турция. Вице-президент отметил, что тем, кто продлил себе выходные, можно отправиться в ОАЭ или Таиланд.

Чем отдых ближе, тем дешевле. Горнолыжный сезон еще продолжается, поэтому востребованы все курорты Северного Кавказа. Чем раньше забронируешь, тем проще подберешь и размещение, и перевозку. Февраль востребован, хотя многие уже задумываются о мае и о летнем сезоне, — заключил Барзыкин.

Ранее стало известно, где россияне смогут дешевле всего отдохнуть весной. Самым бюджетным направлением по России станет «Золотое кольцо». Стоимость трехдневного автобусного тура, включая двухразовое питание и экскурсионную программу, обойдется в 30 тысяч рублей на двоих.