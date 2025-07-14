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14 июля 2025 в 15:49

Россиянам дали советы, как легко уберечь смартфон на пляже

IT-эксперт Зыков посоветовал на пляже хранить смартфон в сумке в тени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На пляже лучше хранить смартфон в герметичном водонепроницаемом чехле или в завернутой ткани и плотном мешочке, заявил RT IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Кроме того, важно положить гаджет в сумку в тени.

Пляж — одна из самых агрессивных сред для смартфона. Песок может попасть в разъемы и поцарапать экран. Жара — перегреть устройство до автоматического отключения, а соленая вода — вызвать коррозию даже у влагозащищенных моделей, — предупредил Зыков.

Он также добавил, что на пляже всегда есть риск кражи. Лучше не оставлять технику и ценные вещи без присмотра, на горячем песке, а также под прямыми солнечными лучами. Самый надежный способ защиты — оставить смартфон в номере или дома. В отпуске полезно отдохнуть от цифровой нагрузки, заключил эксперт.

Юрист Алла Георгиева ранее заявила, что смартфон является крайне ненадежным хранилищем для критически важных данных. При потере гаджета или его взломе злоумышленники легко получат доступ к логинам и паролям от почты, социальных сетей, к банковским приложениям и порталу госуслуг.

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