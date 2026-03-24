Стало известно, чем займется Митволь после выхода на свободу

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь после выхода на свободу намерен добиться пересмотра уголовного дела, заявила NEWS.ru помощница бывшего чиновника Инга Шленская. По ее словам, сейчас защита Митволя уже предприняла конкретные шаги для обжалования приговора.

В настоящее время Митволь будет предпринимать попытки добиться законности и пересмотра своего дела. За время отбытия наказания в законную силу вступил другой приговор, делающий невозможным им совершить преступление, в котором экс-замглавы Росприроднадзора вынужден был признаться. Адвокаты обратились к генеральному прокурору с ходатайством о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам. Митволь надеется, что ему удастся добиться справедливости, — пояснила Шленская.

Ранее адвокат Митволя Михаил Шолохов заявил, что бывший заместитель главы Росприроднадзора был освобожден из исправительной колонии в подмосковной Коломне. Экс-чиновник отбывал наказание по делу о хищениях при строительстве метро в Красноярске.