Стало известно, на сколько вырастет пенсия по старости после доиндексации

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила, что после доиндексации размер прибавки к пенсии по старости составит 1,5 тысячи рублей. В среднем, после индексации на 8,6%, все пенсии, в том числе и по инвалидности, вырастут на 1,4 тысячи рублей, сказала член Совфеда в эфире телеканала «Вместе-РФ».

Что касается страховых пенсий по старости, их размер на конец 2021 года составлял 17,5 тысяч рублей, так вот прибавка в 8,6% составит в среднем порядка 1,5 тысячи рублей, — сказала она.

Бибикова уточнила, что повышенные выплаты пенсионеры получат уже в феврале. Также сенатор добавила, что в феврале пенсионерам придёт и компенсация за январь с учетом доиндексации.

Ранее президент Владимир Путин предложил провести индексацию пенсий военных пенсионеров с 1 января текущего года. Он также поручил кабмину пересчитать уже выплаченные им пенсии. По словам главы государства, указанной категории лиц следует проиндексировать пенсии на те же 8,6%, что и гражданским пенсионерам. Данная мера затронет порядка 2,6 млн человек.