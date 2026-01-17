Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 02:46

Стакан сметаны и немного сгущенки — «Орешник» для лучшего чаепития: готовим торт без хлопот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется к чаю чего-то по-настоящему домашнего и вкусного, а времени на сложный торт нет, этот пирог — идеальное решение. Тесто замешивается за минуты, начинка смешивается в одно движение, а духовка делает всю остальную работу.

Для теста 250 г муки смешиваю с 1 ч. л. разрыхлителя. 100 г холодного сливочного масла нарезаю кубиками и растираю с мукой пальцами в мелкую крошку. Добавляю 80 г сахара и яйцо. Быстро замешиваю гладкое тесто, формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки в миске смешиваю 380 г вареной сгущенки, 2 яйца и 150 г сметаны. Взбиваю венчиком до однородной гладкой массы. Охлажденное тесто раскатываю в круг по размеру формы (26 см), выкладываю в форму, формирую бортики. Вилкой делаю несколько проколов по дну. Сверху выливаю подготовленную сметанную начинку. Разравниваю. Отправляю пирог в разогретую до 180 °C духовку на 35–45 минут. Готовность проверяю по начинке: она должна схватиться, перестать дрожать и слегка подрумяниться сверху. Даю пирогу полностью остыть в форме, только затем нарезаю. При подаче можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Общество
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
Общество
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
Салат с курицей заиграет новыми красками: секреты вкусового контраста от опытной хозяйки
Общество
Салат с курицей заиграет новыми красками: секреты вкусового контраста от опытной хозяйки
Запеканка в новом формате: пирог с творожно-яблочной заливкой для завтраков и чаепития
Общество
Запеканка в новом формате: пирог с творожно-яблочной заливкой для завтраков и чаепития
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Семья и жизнь
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
еда
рецепты
пироги
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий»
«Несбыточная мечта»: на Западе рассказали о шансе Франции выйти из НАТО
Марочко назвал способ ликвидировать остатки ВСУ в Ямполе
Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем животным, отменяем работу
Президент Чехии пообещал помочь Украине с поставками самолетов
Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват
Посол Украины раскрыла место нового раунда переговоров с США
В Бердянске около 280 многоквартирных домов остались без тепла
Гороскоп на 17 января: вырабатываем уют, укрепляем иммунитет, ждем встреч
В Кузбассе похоронщики сбрасывали обнаженные тела умерших в траншеи
Все, что вы стеснялись спросить о подштанниках. Подробный ликбез от врача
«Превратили в бордель»: «голые» фото моделей в Большом — вводим дресс-код?
Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Сыктывкаре
Путин пошутил о чертях в метро, которых боялись москвичи
Дети устроили взрыв в столичном Коптево
Мужчину зарезали на глазах у супруги из-за парковочного места в Петербурге
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге
Женщина продала жилье инвалиду СВО и включила «схему Долиной»: подробности
Россия и Украина согласились на локальное прекращение огня для одного дела
Путин распорядился ввести в юридическое поле беспилотную технику
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.