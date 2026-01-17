Стакан сметаны и немного сгущенки — «Орешник» для лучшего чаепития: готовим торт без хлопот

Когда хочется к чаю чего-то по-настоящему домашнего и вкусного, а времени на сложный торт нет, этот пирог — идеальное решение. Тесто замешивается за минуты, начинка смешивается в одно движение, а духовка делает всю остальную работу.

Для теста 250 г муки смешиваю с 1 ч. л. разрыхлителя. 100 г холодного сливочного масла нарезаю кубиками и растираю с мукой пальцами в мелкую крошку. Добавляю 80 г сахара и яйцо. Быстро замешиваю гладкое тесто, формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 30 минут. Для начинки в миске смешиваю 380 г вареной сгущенки, 2 яйца и 150 г сметаны. Взбиваю венчиком до однородной гладкой массы. Охлажденное тесто раскатываю в круг по размеру формы (26 см), выкладываю в форму, формирую бортики. Вилкой делаю несколько проколов по дну. Сверху выливаю подготовленную сметанную начинку. Разравниваю. Отправляю пирог в разогретую до 180 °C духовку на 35–45 минут. Готовность проверяю по начинке: она должна схватиться, перестать дрожать и слегка подрумяниться сверху. Даю пирогу полностью остыть в форме, только затем нарезаю. При подаче можно посыпать сахарной пудрой.

